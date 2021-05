Royaume-Uni : décès de William Shakespeare, premier Britannique vacciné contre le Covid-19

Homonyme du grand dramaturge anglais, William Shakespeare, 81 ans, est décédé le 20 mai dernier à l'hôpital universitaire de Coventry, ville du centre du Royaume-Uni, rapportent les médias britanniques. L'octogénaire était connu pour être le premier homme à avoir été vacciné contre le Covid-19, le 8 décembre 2020.

Toutefois, son décès n'est pas lié avec le coronavirus, ont assuré les médecins.

William Shakespeare, avait reçu la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech à l’hôpital de Conventry en décembre 2020, quelques minutes après Margaret Keenan, la première femme et première personne à recevoir un vaccin anti-Covid au Royaume-Uni.

Il avait alors fait la une de plusieurs journaux britanniques en raison de son homonymie avec le célèbre poète anglais William Shakespeare. Et certains internautes s'étaient étonnés que William Shakespeare «ait l'air aussi en forme après autant de siècles».

William Shakespeare, 81, from Warwickshire in England was one of the first people to receive the newly approved COVID-19 vaccine outside a clinical trial https://t.co/gurWu2NaeS pic.twitter.com/fKLdUBYfNl

— Reuters (@Reuters) December 8, 2020