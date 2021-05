Australie : confinement immédiat des 5 millions d’habitants de Melbourne

Alors que l’Australie a bien contenu la propagation du coronavirus sur son territoire, notamment grâce à des contrôles drastiques aux frontières, un nouveau foyer de contaminations est apparu à Melbourne. Les cinq millions d’habitants de la ville sont donc reconfinés dès ce jeudi soir.

Ce cluster recense désormais 26 cas de coronavirus. Onze nouveaux cas ont été détectés en 24 heures. Les autorités ont donc imposé un confinement de sept jours dans la deuxième plus grande ville du pays, ainsi que dans tout l’Etat de Victoria où elle se situe. L’objectif : tracer le plus rapidement possible les cas-contact en limitant au maximum les déplacements des habitants. Seuls les commerces essentiels resteront ouverts, et il restera possible de sortir pour aller au travail ou pour aller se faire vacciner. Les écoles seront quant à elles fermées pendant toute la durée du confinement.

Selon le Premier ministre par intérim de cet Etat australien, James Merlino, la souche du virus qui a infecté ces 26 personnes est «hautement infectieuse», et il s’agit même d’un «variant inquiétant, qui se propage plus rapidement que ce que nous n’avons jamais enregistré». Il s’agirait en effet d'un cluster du variant dit «indien», reconnu comme plus transmissible.

L’inquiétude s’est installée depuis qu’une personne ayant assisté à un match de football dimanche dans un stade rempli a été testée positive au coronavirus. Les supporters ont tous reçu l’ordre de s’isoler et d’aller se faire tester. Il s’agit des premiers cas de contamination locale à Melbourne depuis trois mois. Ces contaminations seraient liées à un hôtel où les voyageurs étrangers sont placés en quarantaine à leur arrivée en Australie.

Une campagne de vaccination lente

James Merlino a aussi rejeté la faute sur le gouvernement fédéral, l’accusant de ne pas faire assez d’effort pour accélérer la campagne de vaccination. Selon les données de CovidTracker, environ 12,8% de la population australienne a reçu au moins une dose de vaccin, soit un peu plus de 3,2 millions de doses administrées sur les 25 millions d'habitants. «Si plus de personnes étaient vaccinées, les circonstances seraient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas», a estimé le Premier ministre de Victoria.

Si 26 cas de Covid-19 peuvent sembler dérisoires compte tenu de la population de l’Australie, le confinement immédiat des zones où quelques cas sont détectés fait partie de la stratégie «zéro Covid» mise en place par l’Australie dès le début de la pandémie. C’est par exemple le quatrième reconfinement de Melbourne. Cette stratégie a notamment permis au pays de n’imposer que peu de restrictions sanitaires.