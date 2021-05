Covid-19 : une Américaine gagne 1 million de dollars à la loterie grâce à son vaccin

Vaccinée et millionnaire, cette Américaine ne passe pas la pire des semaines. Abbigail Bugensk, originaire de l'Ohio, a remporté ce 26 mai une loterie spéciale organisée par l'Etat pour encourager la vaccination.

Le gouverneur Mike DeWine l'a lui-même félicité pour sa victoire au «Vax-a-Million», mis en place le 12 mai dernier. L'objectif de l'initiative était de motiver la population à aller recevoir sa dose du vaccin contre le coronavirus, alors que les centres commencent à se plaindre de ne plus avoir assez de patients dans le pays. Chaque personne qui se faisait vacciner repartait avec un ticket.

Congratulations to Abbigail and Joseph!





The next #OhioVaxAMillion drawing will take place one week from today. Vaccinated Ohioans who haven't yet entered to win can sign up at https://t.co/Svppf9uA8O pic.twitter.com/HjLnszY2ls

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 26, 2021