Inde : un youtubeur arrêté pour avoir fait «voler» son chien, attaché à des ballons gonflés à l'hélium

Gaurav Sharma semble prêt à faire à peu près n'importe quoi pour amuser ses plus de quatre millions d'abonnés. Ce youtubeur indien a été arrêté pour «cruauté envers un animal» après avoir publié une vidéo dans laquelle il attache son chien Dollar à des ballons gonflés à l'hélium pour le faire «voler».

L'une des séquences le montrait notamment assis sur le toit d'une voiture, en compagnie de son chien. Gaurav Sharma soulevait alors le petit animal au-dessus de sa tête avant de le laisser s'envoler dans les airs, emporté par l'hélium des ballons.

#National: A 27-year-old YouTuber, Gaurav Sharma, was arrested for cruelty against animals after he uploaded a video, showing his pet dog floating in the air with helium gas balloons tied to its collar.#PETA #AnimalCruelty @PetaIndia @peta @PMOIndia pic.twitter.com/zBoRhm9EeA

— Amit Singh (@editorneindia) May 27, 2021