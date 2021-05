Karine Jean-Pierre, première femme gay au pupitre de la Maison Blanche

Un exemple à plus d'un titre. Jusqu'à présent numéro deux de l'équipe de communication du président des Etats-Unis Joe Biden, Karine Jean-Pierre, ouvertement homosexuelle, est devenue, mercredi 26 mai, la première femme noire de l'histoire du pays à mener le prestigieux point presse télévisé de la Maison Blanche.

Née en Martinique en 1977 de parents haïtiens, Karine Jean-Pierre, 43 ans, est aussi connue pour être la francophone de l'équipe Biden, même si c’est à New York qu’elle a grandi et qu’elle a fait ses études à l’université Columbia.

«Je suis tout ce que Trump déteste, disait-elle en 2018 : Je suis une femme noire. Je suis gay. Et je suis une mère».

Karine Jean-Pierre est en effet maman d'une petite fille avec la journaliste de CNN Suzanne Malveaux, dont le nom, originaire de Louisiane (sud des Etats-Unis), convoque également des origines créoles francophones.

«Aujourd'hui est un grand jour à la Maison Blanche», avait tweeté Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, peu avant la nomination de Karine Jean-Pierre.

Celle qui cède donc temporairement la place à son adjointe, avait ajouté : «Karine Jean-Pierre fera son premier point de presse depuis le pupitre et marquera l'histoire».

Today is a big day in the press office and @WhiteHouse. My partner in truth--@KJP46 is doing her first full briefing from the podium today making history in her own right. But doing her real justice means also recognizing her talent, her brilliance and her wonderful spirit.

— Jen Psaki (@PressSec) May 26, 2021