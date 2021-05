L’âge maximum qu’un humain peut atteindre est 150 ans, selon une étude

Jusqu'à quel âge maximal un être humain peut-il espérer vivre ? Une étude publiée mardi dans la revue Nature Communications répond à cette interrogation. Selon elle, il n'est pas possible de dépasser naturellement les 150 ans.

Après avoir analysé une grande quantité de données médicales de volontaires américains, britanniques et russes, les chercheurs de la société de biotechnologie Gero, basée à Singapour, et du Roswell Park Comprehensive Cancer Center de Buffalo, dans l'Etat de New York, ont identifié deux marqueurs de vieillissement. D'une part l'âge biologique, qui dépend des modes de vie, des maladies chroniques et des tensions subies par l'organisme, et d'autre part la résilience, c'est-à-dire la capacité du corps à se remettre de problèmes de santé.

C'est ce second facteur qui détermine l'âge maximal qu'un individu peut espérer atteindre. En extrapolant les données de santé des volontaires via une intelligence artificielle, les scientifiques ont découvert que la perte totale de résilience chez l'être humain intervenait entre 120 et 150 ans. Ce qui rend d'autant plus impressionnant le record de longévité de la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans.

Des thérapies anti-âge à l'étude

Selon les auteurs de l'étude, la perte de résilience avec l'âge, même chez les individus en bonne santé, pourrait expliquer «pourquoi nous ne voyons pas d'augmentation évidente de la durée de vie maximale, alors que la durée de vie moyenne augmente régulièrement au cours des dernières décennies», indique un communiqué de presse publié par Gero.

Cette étude montre ainsi qu'«aucune prolongation importante de la vie n'est possible en prévenant ou en guérissant des maladies sans intercepter le processus de vieillissement, cause fondamentale de la perte de résilience sous-jacente». Même si la médecine continuait de progresser, seules des thérapies anti-âge pourraient donc permettre d'augmenter l'âge maximal auquel un être humain peut vivre. Certaines sont actuellement à l'étude, rapporte le magazine Scientific American.