Coronavirus : des employés vaccinés avec la même seringue en Autriche

Le compte des seringues n'y était pas. Plusieurs employés ont été vaccinés avec la même seringue contre le Covid-19 sur un site de l’entreprise autrichienne de sidérurgie Voestalpine. Cette «erreur médicale» a été signalée à la justice, a indiqué cd vendredi le prestataire de services.

Au sein d’une usine de 500 employés située à Mürzzuschlag (sud-est), «nous avons découvert que le nombre de kits de vaccination utilisés par l’une des médecins ne correspondait pas au nombre de personnes vaccinées», a expliqué le centre de santé de l’organisme Vamed, chargé des opérations.

L'intéressée, «qui a vacciné 59 personnes, a expliqué qu'il se pourrait qu'elle ait utilisé certaines des seringues plusieurs fois», a-t-il précisé, sans donner de détails sur les raisons de cette bévue. Elle a été aussitôt «libérée de ses fonctions», ajoute Vamed qui se dit «profondément préoccupé par cette erreur médicale individuelle» et assure avoir informé l'Ordre des médecins, les autorités sanitaires et signalé les faits au parquet.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, Voestalpine fait part de son incompréhension et exige la transparence sur la façon dont une telle erreur a pu se produire. Le groupe, qui a diligenté des contrôles sur toutes les chaînes de vaccination, a mis à la disposition des salariés concernés une assistance psychologique. Voestalpine étudie d'éventuelles suites juridiques.

En Autriche, le gouvernement a mis à la disposition des entreprises des doses de vaccins qu'elles sont elles-mêmes chargées d'administrer lorsque leurs capacités le permettent. Le sidérurgiste, dont le siège est à Linz, en Haute-Autriche (nord), emploie près de 48.000 salariés dans une cinquantaine de pays et ses aciers spéciaux servent le ferroviaire, l'automobile, l'aviation, l'électroménager et l'industrie pétrolière et gazière.