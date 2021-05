Espagne : une campagne des services postaux contre le racisme fait polémique

Une campagne contre le racisme épinglée car jugée... raciste. En Espagne, les services postaux ont lancé cette semaine une collection de timbres représentant quatre couleurs de peau, avec un tarif différent pour chacune d'entre elles. Une initiative maladroite qui a créé la polémique.

En effet, dans le cadre de cette campagne baptisée «Equality Stamps», lancée pendant le Mois européen de la diversité, et à l'occasion du premier anniversaire de la mort de George Floyd, le timbre à la valeur la plus forte (1,60 euro) est le blanc, tandis que le noir est associé au tarif le plus faible (0,70 euro).

As part of #EuropeanDiversityMonth, and coinciding with the first anniversary of the murder of #GeorgeFloyd, we are launching #EqualityStamps: A series of stamps that aims to shine a light on racial inequality and promote diversity, inclusion and equal rights. pic.twitter.com/eSStZ0GrBw

— Correos (@Correos) May 25, 2021