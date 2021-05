Canada : un député présente ses excuses après avoir uriné dans une tasse en pleine visioconférence

William Amos, un député à la Chambre des communes du Canada, a été surpris en pleine vidéoconférence en train d'uriner dans une tasse à café, alors que sa caméra était allumée, ce jeudi 27 mai. Il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il se retirait temporairement de ses fonctions.

Sur sa page Twitter, William Amos a publié un long communiqué dans lequel il explique ne pas s'être rendu compte que sa caméra était active lorsqu'il a décidé d'uriner. «Je suis profondément embarrassé par ma conduite et par la détresse qu'elle a pu causer à quiconque en a été témoin», a-t-il notamment écrit.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021