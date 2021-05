Coronavirus : Un nouveau variant très contagieux détecté au Vietnam

Alors que le Vietnam fait face à une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19, les autorités ont annoncé avoir découvert un nouveau variant du virus, qui se transmet rapidement dans l’air. Il serait une combinaison des variants britannique et indien.

«La caractéristique principale de ce virus est qu'il se transmet rapidement dans l'air. La concentration de virus dans la gorge et la salive augmente rapidement, et il se répand très vite dans l'environnement proche», a expliqué le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, en affirmant qu’il s’agissait d’un variant «hybride» combinant les virus découverts au Royaume-Uni et en Inde. Il s’agirait plus précisément d’une variante de la souche indienne qui comporte des mutations appartenant au variant britannique.

Au moins quatre patients auraient été infectés par ce nouveau variant, selon les informations du journal vietnamien VN Express, dans un article repéré par Courrier International. Des statistiques plus précises devraient être publiées par le gouvernement prochainement, pour ajouter ce nouveau variant à la carte des variants mondiaux.

Une nouvelle vague de contamination

Le Vietnam, jusque qu’ici peu touché par la pandémie de coronavirus, a vu son nombre de contaminations augmenter ces derniers jours. Le pays cumule un peu plus de 6.900 cas de coronavirus, et 47 morts. La majorité de ces nouveaux cas ont été détectés depuis un mois. Une augmentation des cas, notamment dans les grandes villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh-Ville, qui pourrait s’expliquer par l’apparition de ce nouveau variant.

Cette nouvelle vague d’infections inquiète les autorités, qui ont déjà pris des mesures restrictives pour contenir l’épidémie. Dans plusieurs régions, les sites touristiques, cafés ou restaurant sont désormais fermés.

Concernant la vaccination, le Vietnam est encore en retard. Seulement 1 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin pour le moment, dans ce pays qui compte plus de 97 millions d’habitant. Le vaccin AstraZeneca a été le premier à être approuvé au Vietnam, qui devrait recevoir au total 40 millions de doses d’ici à la fin de l’année. Des négociations sont aussi en cours pour l’obtention de doses de Pfizer/BioNTech. Les autorités espèrent donc pouvoir atteindre l’immunité collective d’ici à la fin de l’année.