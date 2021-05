DIRECT - Coronavirus : le nombre de malades hospitalisés continue sa décrue

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20H04

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a continué sa décrue dimanche, celui des patients dans les services de réanimation passant sous la barre des 3.000, selon les données de Santé Publique France. Actuellement, 2.993 patients atteints du coronavirus sont pris en charge dans des services de soins critiques, qui prennent en charge les malades les plus gravement atteints et qui incluent les lits de réanimation, contre 3.028 la veille.

C'est la première fois depuis fin janvier que ce chiffre est aussi faible, après s'être maintenu autour de 6.000 entre la mi-avril et le début mai, au plus fort de la troisième vague.

Au total, 16.775 malades du Covid étaient hospitalisés dimanche en France (dont 199 admis au cours des dernières 24 heures), contre 16.847 la veille. Il faut cette fois remonter à fin octobre, en pleine ascension de la deuxième vague, pour retrouver un nombre aussi bas.

Depuis la veille, la maladie a emporté 44 personnes à l'hôpital.

18H46

L'Italie a enregistré dimanche 44 décès dus au Covid-19, soit le plus faible bilan quotidien depuis plus de sept mois, le pays continuant de progresser dans sa campagne de vaccination. La précédent bilan le plus faible en une seule journée remonte au 14 octobre en Italie avec 43 morts.

Premier pays d'Europe touché par la pandémie début 2020, l'Italie est aussi un de ceux où le virus a été le plus meurtrier avec, à ce jour, un nombre total de décès 126.046. Les cas positifs ont augmenté de 2.949 dimanche pour atteindre plus de 4,216 millions, selon les données de la Protection civile et du ministère de la Santé.

Dans le même temps, le nombre de personnes souffrant d'une infection active due au coronavirus a diminué de 3.670 s'établissant 236.296, soit le chiffre le plus bas depuis sept mois.

10H31

Récemment relancée, l'hypothèse de la fuite du nouveau coronavirus d'un laboratoire chinois, voire de sa possible modification génétique par des scientifiques, a du même coup ravivé le débat autour des mesures de sécurité encadrant les centres de recherche les plus sensibles de la planète.

S'il n'existe à l'heure actuelle pas de preuve que le SARS-CoV-2 provienne de l'Institut de virologie de Wuhan, ville berceau de la pandémie, de nombreux experts appellent non seulement à la poursuite de l'enquête sur son origine, mais aussi à un meilleur contrôle de ce type de laboratoires.

L'Institut de Wuhan, centre de recherche majeur sur les coronavirus, mais dont Pékin nie vigoureusement qu'il soit lié à l'émergence du Covid-19, possède notamment un laboratoire dit P4, pour pathogène de classe 4.

06h12

Après avoir vacciné le personnel médical, les forces de l'ordre et les enseignants, le Venezuela a ouvert samedi la vaccination aux plus de 60 ans.

Le gouvernement a mis en place 22 centres et ambitionne d'en proposer 77 à travers le pays pour atteindre 22 millions de vaccinés en décembre et «l'immunité collective», selon le ministre de la Santé Carlos Alvarado à la télévision publique.

06H01

Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une «efficacité légèrement diminuée» en laboratoire, selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur.