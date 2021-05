Floride : deux morts et 20 blessés dans une fusillade

Une nouvelle fusillade meurtrière aux Etats-Unis. Au moins deux personnes ont été tuées et vingt autres blessées ce dimanche 30 mai à Miami, en Floride (Etats-Unis), après que trois hommes ont tiré dans une foule amassée devant une salle de concert de la ville.

Les premiers éléments ont été communiqués par la police locale de cet Etat situé à la pointe sud-est des Etats-Unis.

«Je suis sur les lieux d'un nouvel acte de violence armée ciblé et lâche, où plus de 20 victimes ont été touchées et 2 sont malheureusement décédées», a confirmé le commandant Alfredo Ramirez sur Twitter, porte-parole de la police du comté de Miami Dade.

«Ce sont des meurtriers de sang-froid qui ont tiré sans discernement sur une foule et nous demanderons justice. Mes plus sincères condoléances à la famille des victimes», a-t-il ajouté.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021