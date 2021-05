Assassinat de Notorious BIG : un ancien du FBI affirme que Suge Knight a donné l'ordre

Un ancien agent du FBI a affirmé que le rappeur américain Notorious BIG aurait été assassiné sur ordre de Suge Knight, alors manager de Death Row, un label rival. L’artiste est mort lors d’une fusillade, le 9 mars 1997, à Los Angeles.

Phil Carson a confié dans un entretien accordé au New York Post et publié samedi dernier que Christopher Wallace avait été abattu par Amir Muhammad, membre de la Nation of Islam, sur ordre de Suge Knight. «C’est celui qui a appuyé sur la gâchette, a-t-il précisé à propos de l'auteur présumé. De nombreuses personnes ont aidé à orchestrer ce meurtre et lui ont permis de le faire».

D’après l’ancien agent, l’affaire aurait été étouffée par des policiers corrompus : «J’avais des preuves que des agents du LAPD étaient impliqués, mais le LAPD m’a mis de côté, de même que les avocats de la ville de Los Angeles».

En 2003, l’ancien agent du FBI avait publié un rapport qui désignait Amir Muhammad comme l’assassin de «Biggie Smalls» en se basant sur plusieurs sources. Selon le document, la première cible était le producteur de Notorious, Sean Combs alias Puff Daddy.

En détention depuis 2015 pour homicide

En octobre 2018, Marion «Suge» Knight a été condamné jeudi à 28 ans de prison pour homicide.

En détention depuis 2015, l’homme désormais âgé de 56 ans était accusé d'avoir renversé et tué, en janvier 2015, un ancien ami et relation d'affaires, Terry Carter, sur le parking d'un fast-food dans la banlieue de Los Angeles.

Au volant de son véhicule, l'ancien producteur avait aussi renversé et blessé un second homme, Cle Sloan.

Suge Knight avait fondé avec Dr. Dre le sulfureux label de rap Death Row Records, où étaient notamment signées des stars comme Snoop Dogg ou Tupac Shakur, et brassait des millions de dollars au début des années 1990.

Il se trouvait avec Tupac Shakur lorsque ce dernier a été abattu à Las Vegas en 1996. La mort de Notorious BIG, l’année suivante, a longtemps été perçue comme une réponse au meurtre de Tupac.