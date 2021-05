Bangladesh : soupçonné d'avoir tué 70 tigres du Bengale, un braconnier arrêté après 20 ans de cavale

Au Bangladesh, on le surnomme «Bagh Shikari», le chasseur de tigres. En cavale depuis vingt ans, Habib Talukder est devenu une sorte de légende dans le sud du pays. Soupçonné d'avoir tué quelque 70 tigres du Bengale, une espèce menacée, il a finalement été arrêté, samedi 29 mai.

Le chasseur évoluait dans les mangroves des Sunderbans, qui abritent l'une des plus grandes populations de ces redoutables félins. Selon le Dhaka Tribune, trois mandats d'arrêt avait déjà été émis à son encontre, mais le quinquagénaire parvenait toujours à échapper aux forces de l'ordre, en se réfugiant dans la forêt qu'il connaît comme personne.

Sharankhola police, acting on a tip-off, arrested Habib Talukder, 50, in the early hours of Saturday from Madhya Sonatola village, adjacent to the forest, under Southkhali union.https://t.co/wVc59Du48u

