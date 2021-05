DIRECT - Coronavirus : 1.211 nouveaux cas et 126 morts enregistrés en France ces dernières 24 heures

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

21h43

126 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Le bilan total fait état de 109.557 morts depuis le début de l'épidémie, dont 82.235 à l'hôpital. Par ailleurs, 1.211 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France.

19h38

Vacciné ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

18h10

Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi soir le projet controversé de «pass sanitaire» du gouvernement prévu par la loi encadrant la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire.

Le «pass sanitaire» sera limité aux grands rassemblements, comme les festivals, et soumis à une batterie de mesures limitant les atteintes aux libertés individuelles.

Il conditionnera l'accès aux grands événements, de plus de 1.000 personnes selon le projet du gouvernement, à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, d'un justificatif de vaccination ou encore d'une attestation de rétablissement après une contamination.

13h47

L'arrivée des vols internationaux à l'aéroport Noi Bai de Hanoi va être suspendue à partir de mardi, a annoncé lundi l'aviation civile au moment où le Vietnam affronte une nouvelle vague de cas de coronavirus.

Une «suspension temporaire des vols internationaux à l'arrivée» entrera en vigueur du 1er juin à minuit jusqu'au 7 juin à l'aéroport international Noi Bai, a annoncé l'administration de l'aviation civile dans un communiqué. Les vols internationaux au départ de Hanoï se poursuivront, précise le communiqué.

Les autorités n'ont pas précisé si les liaisons domestiques étaient concernées par la suspension.

08h04

Le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, du jamais vu pour l'économie française, conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Ce déficit record "est lié à trois choses : la première c'est que nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021 (...), (ensuite) parce que nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises, même si progressivement nous allons supprimer ces aides, et en troisième lieu parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est décaissé", a détaillé Bruno Le Maire.

07h30

A partir d'aujourd'hui, la vaccination est désormais ouverte en France à toutes les personnes majeures.

02h50

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dit attendre l'arrivée de 5 millions de vaccins contre le Covid-19 via le système Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les pays défavorisés alors que son pays est durement touché par une deuxième vague de la pandémie depuis mars.

00h00

La décrue se poursuit lentement dans les hôpitaux français. Le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 3.000 (2.993 précisément), pour la première fois depuis fin janvier.