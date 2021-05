DIRECT - Coronavirus : moins de 3.000 patients en réanimation, pour la première fois depuis janvier

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

08h04

Le déficit public français se creusera encore cette année pour atteindre 9,4% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, du jamais vu pour l'économie française, conséquence de nouvelles dépenses engagées pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Ce déficit record "est lié à trois choses : la première c'est que nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021 (...), (ensuite) parce que nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises, même si progressivement nous allons supprimer ces aides, et en troisième lieu parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est décaissé", a détaillé Bruno Le Maire.

07h30

A partir d'aujourd'hui, la vaccination est désormais ouverte en France à toutes les personnes majeures.

02h50

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dit attendre l'arrivée de 5 millions de vaccins contre le Covid-19 via le système Covax de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les pays défavorisés alors que son pays est durement touché par une deuxième vague de la pandémie depuis mars.

00h00

La décrue se poursuit lentement dans les hôpitaux français. Le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 3.000 (2.993 précisément), pour la première fois depuis fin janvier.