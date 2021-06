Coronavirus : le Pérou revoit à la hausse son bilan et devient le pays à la plus forte mortalité par habitant

Un bilan plus fidèle à la réalité de la catastrophe sanitaire que traverse le pays. Le Pérou a annoncé lundi un nouveau bilan humain du coronavirus. Après réévaluation par un comité d'experts, il est plus de deux fois supérieur au nombre de décès jusque-là enregistrés, passant de 69.000 à 180.000. Un total qui fait du pays d'Amérique du Sud celui à la plus grande mortalité par habitant liée au Covid-19 dans le monde.

Le Pérou, avec ses 33 millions d'habitants, compte désormais plus de 550 morts du virus pour 100.000 personnes. Dans ce triste classement, il passe donc de la 12e à la 1ère position, selon les données de référence de l'université Johns Hopkins, loin devant la Hongrie (300 décès pour 100.000 habitants), auparavant le pays le plus touché en proportion de sa population.

Globalement, avec 180.000 victimes, le Pérou, l'un des Etats d'Amérique latine les plus affectés par la pandémie, est désormais le cinquième pays de la planète au bilan humain le plus élevé, derrière les Etats-Unis (600.000), le Brésil (460.000), l'Inde (330.000) et le Mexique (225.000).

Le résultat d'une nouvelle méthode de comptage, soumise au gouvernement péruvien par un conseil technique mis en place en avril, composé d'experts péruviens et de spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Jusque-là, seuls les décès pour lesquels un test positif au Covid-19 confirmait la maladie étaient pris en compte. Mais le manque de tests aboutissait à une sous-estimation du bilan, selon les spécialistes.

Des précédents dans d'autres pays

D'autres critères, six pour être précis, ont donc été ajoutés. Par exemple les «cas probables présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé» ou les «cas suspects de Covid-19 qui présentent un cadre clinique compatible avec la maladie». «A partir d'aujourd'hui (...) nous allons avoir des chiffres plus exhaustifs et qui seront d'une grande utilité pour la gestion de la pandémie», a déclaré lundi en conférence de presse la présidente du Conseil des ministres et numéro deux du gouvernement, Violeta Bermudez.

Le Pérou n'est pas le premier pays à revoir à la hausse son bilan humain du Covid-19. Cela a déjà été le cas notamment du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Russie ou encore du Mexique. Dans un rapport publié le 21 mai, l'OMS a affirmé que le nombre de décès dans le monde liés à la pandémie était «largement sous-estimé», le jugeant supérieur d'1,2 million par rapport au 1,8 million de victimes officiellement recensées.