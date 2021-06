Etats-Unis : il fait sa demande en mariage avec un diamant de 2 carats trouvé dans la nature

La plus belle bague de fiançailles dont il ait jamais rêvé. Christian Liden, un Américain de 26 ans, a récemment découvert dans un parc naturel de l'Arkansas un sublime diamant de 2,2 carats, qu'il a ensuite utilisé pour demander en mariage sa petite amie.

Un rêve de gosse pour le jeune homme, qui vit dans l'Etat de Washington. Depuis qu'il est au collège, il ne pense qu'à une chose : offrir une bague de fiançailles unique, composée de pierres précieuses et d'or qu'il aurait lui-même extraits, à sa future épouse.

Après avoir passé les cinq dernières années à chercher de l'or, et en avoir trouvé assez pour fabriquer l'anneau, Christian Liden s'est lancé à la recherche d'une pierre pour couronner le tout. Sur les conseils d'un collègue, il s'est rendu début mai avec un ami, et avec le matériel adéquat, au parc naturel du Crater of Diamonds, dans l'Arkansas, pour mettre la main sur la perle rare.

Il est finalement tombé dessus au troisième jour de son exploration des lieux. «Je l'ai vu briller (...) et j'ai tout de suite su que c'était un diamant. Je tremblais tellement que j'ai demandé à mon pote de le sortir du gravier pour moi !», raconte-t-il dans un communiqué publié sur le site du parc naturel.

Un diamant jaune clair

Difficile de trouver mieux pour le futur marié. Pesant 2,2 carats, il s'agit du plus gros diamant trouvé à cet endroit depuis octobre dernier. Celui-ci «est jaune clair, avec une forme triangulaire et un éclat métallique étincelant. Comme la plupart des diamants du parc, il contient quelques inclusions, ce qui en fait un produit unique en son genre», explique un responsable du Crater of Diamonds.

A visitor found a 2.20-carat yellow diamond at Crater of Diamonds State Park during a cross-country gemstone quest to design an engagement ring. https://t.co/qntAzP9Dv7 #ARStateParks #Diamonds pic.twitter.com/sEOXWFvJUw — Arkansas State Parks (@ARStatePark) May 25, 2021

Rentré chez lui, Christian Liden a fait la surprise à sa petite amie Desirae de sortir le diamant au cours d'une promenade en forêt, puis de s'agenouiller pour la demander en mariage. Elle a dit oui. Le jeune homme cherche désormais un spécialiste capable de concevoir la future bague avec la gemme, l'or et les autres pierres précieuses trouvés lors de ses différents périples à travers les Etats-Unis.