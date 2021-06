Nestlé : 60 % des aliments proposés ne seraient pas bons pour la santé

Une note interne du groupe Nestlé, que le quotidien britannique Financial Times a pu consulter, indique que 60 % des produits commercialisés par le géant suisse de l'industrie agroalimentaire ne peuvent pas être considérés comme «bons» pour la santé.

Selon le quotidien britannique, une présentation a été diffusée aux cadres supérieurs du groupe, indiquant que seuls 37 % des produits de Nestlé, comprenant les boissons, obtenaient une note supérieure à 3,5 sur 5 dans le système de notation par étoiles en Australie, similaire au Nutriscore français. Ce seuil de 3,5 étant la note minimum à obtenir pour coller à la «définition reconnue de la santé», selon les scientifiques qui ont mis au point ce système d'évaluation.

Le document indiquerait par ailleurs que 96 % des boissons vendues par Nestlé n’atteignent pas ce palier, soit la quasi-totalité des boissons proposées, à l’exception du café pur. Par ailleurs, 99 % de son offre de confiserie et glaces se trouve également en dessous de ce seuil, et la firme a précisé que certaines catégories de produits «ne seront jamais saines». Le chiffre de 60 % évoqué dans la présentation ne prend toutefois pas en compte la nourriture infantile, la nourriture pour animaux, et la nutrition médicale, qui représentent environ la moitié des activités de Nestlé en termes de chiffre d’affaires.

Prendre davantage d'engagements pour la santé

Ce document vient donc ternir l’image de Nestlé, qui affirme travailler depuis des années à l’amélioration de la qualité de ses produits, dans une période où la lutte contre l’obésité est l’une des priorités en matière d’alimentation. Selon le Financial Times, le document indique que le groupe a «apporté des améliorations significatives à [ses] produits... mais [son] portefeuille n'est toujours pas à la hauteur des définitions externes de la santé dans un contexte où la pression réglementaire et les exigences des consommateurs montent en flèche.»

Le quotidien britannique a toutefois indiqué que le géant suisse, connu notamment pour ses produits Nesquik ou les Smarties, était en train de «d’examiner quels nouveaux engagements (il pourrait) prendre sur la nutrition» et qu'un nouveau plan serait dévoilé cette année. «Nous examinons l'ensemble de notre portefeuille à travers les différentes phases de la vie des consommateurs pour nous assurer que nos produits contribuent à répondre à leurs besoins nutritionnels et à soutenir une alimentation équilibrée», a d'ailleurs assuré Nestlé dans les colonnes du quotidien financier.