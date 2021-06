Syrie : près de 500.000 morts recensés en une décennie de guerre

Un demi-million de morts. C'est l'atroce bilan humain de la guerre en Syrie, amorcée il y a une décennie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui a publié ce mardi une mise à jour de ses données récoltées sur le terrain.

L'ONG a ainsi ajouté plus de 100.000 victimes, dont elle a pu documenter la mort, à son précédent décompte, publié en mars, qui s'élevait à plus de 388.000 décès. Depuis la révolution syrienne en 2011, point de départ de la guerre civile, jusqu'au 30 mai 2021, ce sont donc pas moins de 494.438 personnes qui sont mortes durant le conflit.

Parmi elles, près de 160.000 civils, dont 25.000 enfants âgés de moins de 18 ans, selon l'Observatoire basé au Royaume-Uni, qui dispose d'un vaste réseau de sources militaires et médicales à travers la Syrie.

Du côté des belligérants, le conflit a, en dix ans, provoqué la mort de plus de 168.000 combattants prorégime, dont plus de la moitié de soldats syriens du président Bachar al-Assad (91.000). Chez les rebelles, comprenant les islamistes, près de 80.000 victimes ont été dénombrées. Enfin, plus de 68.000 jihadistes, principalement de Daesh et de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l'ex-branche syrienne d'al-Qaida, ont été tués.

Près de 50.000 morts dans les prisons du régime

L'OSDH souligne que ce bilan n'inclut pas les plus de 47.000 civils «tués sous la torture dans les centres de détention et les prisons du régime de Bachar al-Assad», réélu triomphalement la semaine dernière avec 95 % des voix. Par ailleurs, les statistiques restent incomplètes par manque d'informations sur le nombre de victimes parmi les soldats de la coalition internationale anti-jihadiste, et par la difficulté de documenter les décès des civils dans certaines régions reculées de Syrie.

Selon l'ONG, les opérations militaires, bombardements, tirs et explosions depuis le début du conflit ont blessé 2,1 millions de Syriens. Il y a eu également 13 millions de civils déplacés. Depuis l'an dernier, l'intensité des combats a faibli, principalement en raison d'un cessez-le-feu dans la région d'Idleb, le dernier grand bastion jihadiste et rebelle, et de la pandémie de coronavirus, qui a accaparé les efforts des belligérants.