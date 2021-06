Vacances en Croatie : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

L'été approche et la même question taraude de nombreux Français : sera-t-il possible de voyager à l'étranger avec la pandémie ? En ce qui concerne la Croatie, en tout cas, la réponse est oui. Le pays, très dépendant du tourisme, garde ses frontières ouvertes pour accueillir les vacanciers.

Quelles conditions d'entrée ?

Pour espérer entrer sur le sol croate, les Français non vaccinés devront présenter un test PCR ou un test antigénique négatif et réalisé moins de 48h auparavant. Les enfants âgés de moins de 12 ans en sont exemptés. Le certificat de vaccination autorise également l'entrée dans le pays, s'il permet de constater qu'au moins 14 jours se sont écoulés depuis la seconde ou la seule injection, dans le cas d'un vaccin à dose unique.

Zaključno s 30. svibnja utrošeno je 1.751.087 doza cjepiva. Dosad je 1.272.513 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 478.574 primilo obje doze. Na dan 30. svibnja utrošena je 2.361 doza cjepiva. 1/2 pic.twitter.com/OZTnR1D0wG — Koronavirus.hr (@koronavirus_hr) May 31, 2021

Paradoxalement, un test (PCR ou antigénique) positif peut également servir de justificatif, s'il a été réalisé entre 180 et 11 jours avant d'accéder au point d'entrée sur le territoire. Les autorités croates considère qu'il témoigne d'une immunisation au Covid-19, de même qu'un certificat médical confirmant la guérison.

Ceux qui disposent de ce dernier et peuvent également justifier d'au moins une injection de vaccin après la guérison n'auront pas besoin de présenter de test négatif et ne seront pas tenus de s'isoler, ce durant les six mois suivant la date de vaccination.

En plus de ces différents documents, un formulaire spécifique devra être complété par chaque touriste. Il est recommandé de le remplir à l'avance, afin de faciliter les contrôles à l'aéroport.

Les voyageurs qui ne présenteront aucun justificatif valide devront se faire dépister immédiatement à leur arrivée en Croatie, à leurs frais et avec l'obligation de s'auto-isoler jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif. Une quarantaine de 10 jours est imposée si le test ne peut pas être réalisé.

Quelles restrictions sur place ?

En Croatie, le port du masque est obligatoire dans les espaces fermés ainsi qu'à l'extérieur, lorsqu'une distance physique d'au moins 1,5 mètre ne peut être maintenue.

Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits et toutes les manifestations publiques doivent s'interrompre à 23h. Les cafés et restaurants ont rouvert leurs portes, y compris à l'intérieur, le 28 mai. Les casinos et salles de sport sont également accessibles, de même que les cinémas et musées, néanmoins soumis à une jauge fixée à 4m2 par personne.

Depuis le mois de mars, la Croatie a par ailleurs instauré un label «Safe stay in Croatia» pour indiquer aux voyageurs les activités et lieux de séjour respectant toutes les recommandations sanitaires.

Ou en est la situaton épidémique ?

L'épidémie est en recul en Croatie, avec notamment une décrue constante ces trois dernières semaines. Aujourd'hui le pays fait état de 40 nouveaux cas de Covid-19 en 24h, contre 11.011 le 30 mai en France, selon Santé publique France.

D'après les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la campagne de vaccination croate peine à décoller : 35,2% des adultes se sont vus administrer au moins une dose de vaccin et seul 19,4% de la population concernée a reçu deux injections.

Quelles obligations avant le retour en France ?

Après avoir profité des paysages croates, il sera nécessaire de réaliser un test RT-PCR pour espérer rentrer. En effet, la France exige un dépistage négatif de tous les voyageurs de 11 ans et plus en provenance des pays membres de l'UE, dont la Croatie fait partie.

Le test doit être réalisé 72h avant le départ et être assorti d'une déclaration sur l'honneur. Cela implique donc de se faire dépister en Croatie, sachant que les tests réalisés de manière préventive, lorsqu'il n'y a pas de symptômes, ne peuvent pas être pris en charge par la carte européenne de santé. Une liste des centres publics de dépistages croates est mise à disposition des voyageurs.