Covid-19 : seule une sous-lignée du variant indien est jugée «préoccupante» par l'OMS

Le variant indien, désormais nommé variant Delta, bientôt sous contrôle ? L'OMS a rétrogradé deux souches sur trois ce mardi, n'en laissant plus qu'une jugée «préoccupante».

Ce variant est largement connu dans le monde pour avoir causé l'un des pires chapitres de la pandémie de coronavirus en Inde. Détecté en octobre, le variant Delta s'est avéré être plus contagieux, et s'est rapidement transmis dans tout le pays. En avril, l'Inde recensait près de 350.000 contaminations en une seule journée, un record à l'échelle mondiale.

«Il est devenu évident que davantage de risques pour le public sont associés au B.1.617.2, tandis que des taux de transmission moindres ont été observés avec les autres sous-lignées», a déclaré l'OMS lors d'un point épidémiologique hebdomadaire.

À l'heure actuelle, trois autres variants sont considérés comme préoccupants par l'institution. Renommées avec des lettres grecques de manière à simplifier leur appellation et pour éviter les attaques «stigmatisantes et discriminatoires» contre leur pays d'origine, les souches en question sont Alpha (Royaume-Uni), Bêta (Afrique du Sud) et Gamma (Brésil).

Reste à savoir si d'autres variants pourraient rejoindre cette liste. Le Vietnam a par exemple récemment annoncé avoir découvert un hybride des souches Alpha et Delta qui serait particulièrement contagieux. Le pays a d'ailleurs rapidement durci ses restrictions sanitaires pour éviter une explosion des contaminations. Des études sur le sujet vont donc se poursuivre afin de connaître la dangerosité exacte de ce variant.