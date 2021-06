Vidéo : elle repousse un ours qui attaquait ses chiens dans son jardin

Elle a foncé tête baissée, malgré les risques. Une Américaine de 17 ans a sauvé ses chiens en repoussant fermement un ours qui s'en prenaient à eux du haut de la clôture de la maison familiale. La scène, impressionnante, a été captée par des caméras de surveillance.

La vidéo montre une maman ourse et ses deux petits marcher tranquillement sur le mur de briques dans l'arrière-cour de la propriété, située à Bradbury dans le sud de la Californie, près de Los Angeles, avant que les quatre chiens de la famille ne se précipitent vers eux en aboyant.

Video shows 17-year-old Hailey Morinico shoving a bear to protect her family’s dogs in their California backyard. @GadiNBC has details. pic.twitter.com/5Rvsf8MVRD — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 2, 2021

Tandis que les deux oursons s'enfuient, s'ensuit une confrontation entre les chiens et l'ourse, qui lance plusieurs coups de pattes à destination des canidés. Alors que l'un des petits chiens est pris dans les griffes du mammifère, Hailey Morinico, 17 ans, se précipite à l'extérieur de la maison et pousse avec ses deux mains l'ourse, qui tombe de l'autre côté de la clôture.

L'adolescente saisit l'un des petits chiens, qui semble-t-il avait envie de continuer la bagarre, et court se réfugier à l'intérieur, précédée des autres boules de poils, pendant que l'ourse prend la fuite.

Aucune blessure sérieuse à déplorer

De façon plutôt miraculeuse, aucune blessure sérieuse n'est à signaler ni du côté des chiens ni du côté de la jeune fille. Elle s'en est sortie avec un doigt foulé et une éraflure au niveau du genou, a-t-elle indiqué à la télévision locale KCAL-TV. «Honnêtement, la seule chose que j'avais en tête était de protéger mes chiens», a-t-elle déclaré.

Mais elle n'est pas fière de son geste, qui s'est avéré imprudent et qu'elle appelle à ne pas reproduire. C'est également la recommandation des experts du Département californien des poissons et de la faune, qui conseille de ne pas faire face à un ours. Si les rencontres hommes-ours sont rares en Californie, il arrive que des mammifères s'invitent dans des quartiers résidentiels proches des milieux naturels, comme l'est la ville de Bradbury, située à côté de la forêt nationale d'Angeles.