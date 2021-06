Espagne : les discothèques autorisées à rouvrir dans certaines régions

Tandis qu'en France, les discothèques ne disposent d'aucune date de réouverture, en Espagne, les établissements de nuit sont désormais autorisés à rouvrir dans certaines régions, où la circulation du coronavirus est faible.

Dans les territoires où le taux d'incidence (nombre de cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours) est inférieur à 50, les boîtes de nuit - fermées dans tout le pays depuis août 2020 - pourront rouvrir jusqu'à 3h du matin, a annoncé mercredi la ministre espagnole de la Santé Carolina Darias.

La jauge est fixée à 50 % en intérieur, avec des tablées de six personnes maximum, tandis que les terrasses extérieures peuvent rouvrir à plein, avec distanciation entre les tables, limitées à dix personnes. La consommation de boissons ou de nourriture doit se faire assis. Il n'est pas clair pour l'heure si les pistes de danse peuvent rouvrir. Le port du masque est, lui, toujours obligatoire.

Ces règles sont la norme dans les îles Baléares, où se trouve la célèbre Ibiza, dans la communauté de Valence et dans l'enclave de Ceuta, en Afrique du Nord, les trois seuls territoires espagnols (sur 19) à présenter aujourd'hui un taux d'incidence de moins de 50 pour 100.000 habitants.

Les régions au taux d'incidence compris entre 50 et 150 ont également été autorisés à rouvrir leurs discothèques, mais seulement si les autres indicateurs épidémiques montrent une «évolution favorable». Et elles doivent respecter un protocole plus strict, notamment une limitation de la jauge à un tiers.

La vaccination comme horizon

Les régions dont le taux d'incidence est supérieur à 150, une catégorie dans laquelle figurent la communauté de Madrid, l'Andalousie ou encore le Pays basque, doivent quant à elles patienter.

Si six régions (sur 17) ont voté contre ces mesures, notamment la puissante communauté de Madrid, et menacé de ne pas les respecter, la ministre de la Santé a rappelé que le document présenté avait été adopté «à la majorité» (onze vote pour) et qu'il était contraignant.

«Nous reviendrons à la normalité peu à peu, graduellement et progressivement», a-t-elle déclaré. Ces nouvelles règles doivent rester en vigueur jusqu'à ce que 70 % de la population espagnole soit vaccinée contre le Covid-19. Un objectif que le Premier ministre Pedro Sanchez a dit espérer atteindre d'ici à la mi-août. Ce qui est en bonne voie, puisque 40 % de la population est déjà vaccinée, dont 20 % ont déjà reçu les deux doses nécessaires de sérum.