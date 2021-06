Il emmène sa mère atteinte d'Alzheimer en voyage à travers le monde pour illuminer son quotidien

Une aventure inoubliable. Pour remonter le moral de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, et illuminer les derniers jours de sa vie, un Irlandais a décidé de l’emmener avec lui voyager à travers le monde.

Durant ce road trip, qui a duré plusieurs mois, Sean O’Sallaigh, 44 ans, et sa mère Mary, ont d’abord fait étape en février 2018 au Népal, pour échapper aux températures glaciales irlandaises.

«Nous marchions au bord du lac et regardions les enfants jouer. Ils venaient s'asseoir avec nous dans les cafés et lui parlaient tout le temps. Certains lui coiffaient même les cheveux et l’appelaient grand-mère», a-t-il raconté à Good News Network.

Là-bas, elle a même participé au «Happy Holi», un festival durant lequel les participants se jettent de la poudre colorée. Alors que l’état de Mary, diagnostiquée en 2013, s’améliorait au fil du séjour, le duo a ensuite mis le cap sur l’Italie.

Italie, Afrique du Sud...

Mary et Sean ont visité plusieurs églises à Rome, enchaîné les restaurants, et sont allés admirer les montagnes de l’Ombri. «Toutes les personnes qu'elle a rencontrées en Italie lui ont parlé et ont voulu lui faire un bisous, elle a adoré», a déclaré le fils dévoué.

Après avoir passé quelques jours en Himalaya, ils ont loué un appartement en Afrique du Sud, où sa chère génitrice, dont il est extrêmement proche, a pu sentir le sable chaud sous ses pieds.

Mais son état a malheureusement commencé à se dégrader. Quelques mois plus tard, sa mère ne pouvait plus se déplacer. Elle est décédée en mai 2019 d'une infection pulmonaire, à l'âge de 83 ans.

«Elle n’a jamais été un fardeau»

«J'avais l'impression d'avoir perdu ma petite fille», a encore confié Sean, qui a déménagé à Dublin dans le domicile familial et mis sa carrière en pause pour s'occuper entièrement d'elle, jusqu'à son dernier souffle.

Mais il ne regrette absolument rien. «Elle n’a jamais été un fardeau. Quand je la mettais au lit le soir, se souvient-il, elle disait parfois «tu es bon» ou «je t'aime», et cela me suffisait».