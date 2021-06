Meurtre de George Floyd : Derek Chauvin plaide «l'erreur de bonne foi» et demande à être libéré

Alors même que l'accusation a requis 30 ans de prison contre lui, Derek Chauvin, ex-policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd, demande à être libéré. Il plaide l'«erreur de bonne foi» et souhaite que sa peine soit réduite à la durée déjà purgée.

«Alternativement, M. Chauvin demande respectueusement que le tribunal lui accorde des circonstances atténuantes», écrit son avocat, Me Eric Nelson. Il précise que cela implique de retenir une peine inférieure au barème en vigueur dans le Minnesota (soit environ 12 ans de détention).

Pour justifier cette demande, la défense avance que Derek Chauvin, en tant qu'ex-policier, risque de «devenir une cible en prison». Eric Nelson insiste par ailleurs sur le casier jusqu'ici vierge de son client et souligne son «respect pour la procédure judiciaire malgré l'opprobre».

Pour rappel, il est reproché à l'accusé d'avoir tué George Floyd lors de son arrestation, le 25 mai 2020, en restant agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes. Pour autant, son avocat affirme que Derek Chauvin «n'avait pas conscience» de commettre un crime.

«Dans son esprit, il remplissait sa mission et aidait d'autres policiers à arrêter George Floyd, argumente Eric Nelson. [...] Le crime de M. Chauvin est plus une erreur commise de bonne foi sur la base de son expérience de policier et de sa formation qu'un acte illégal intentionnel».

Une théorie que l'accusation réfute avec force, préférant parler d'«odieux abus» et de conduite «particulièrement cruelle». Réclamant 30 ans de prison pour Derek Chauvin, les procureurs rappellent que quatre circonstances aggravantes ont été retenues contre l'ex-policier, pas plus tard que le mois dernier. Autant d'arguments, qui, selon eux, justifient une peine lourde dans ce dossier qui a fait réagir le monde entier. La sentence sera connue le 25 juin.