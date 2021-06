États-Unis : un nugget vendu plus de 82.000 euros aux enchères

Adjugé, vendu. Aux Etats-Unis, un nugget de poulet a été vendu aux enchères sur eBay pour la modique somme de 100.000 dollars, soit près de 82.000 euros. Sa particularité : il ressemble à un personnage du jeu vidéo Among Us.

«Je pensais qu’il atteindrait les 50 dollars, mais pas autant que ça…», a déclaré le vendeur. Incroyable, Tav a reçu plus de 180 offres sur eBay pour son nugget à l'effigie de la figure du jeu devenu culte, mis aux enchères pour 99 centimes de dollars.

D'après les nombreux acheteurs, la ressemblance est incontestable entre la pièce de poulet et l'un des astronautes de Among Us. «L’espèce de bosse sur le dos pourrait représenter le sac à dos (…) Mais je n’ai pas compris comment l’enchère a fait pour autant grimper», a confié Tav au site CNET.

D'ailleurs, le compte Twitter du jeu Among Us a commenté cette insolite mise aux enchères. «Il y a un nugget de poulet Among Us à vendre pour 34.443,43 dollars et je ne sais pas quoi en penser ??? Mais je le veux», a-t-il tweeté.