Bitcoin : des Anonymous s'attaquent à Elon Musk

Les memes d'Elon Musk sur les réseaux sociaux n'amusent pas tout le monde. Alors que le milliardaire publie régulièrement des images et des messages sur les cryptomonnaies et le Bitcoin en particulier, certains l'accusent de manipuler leurs valeurs boursières, à commencer par un groupe qui se réclame des Anonymous.

Publié ce 5 juin, le message vidéo à l'encontre du propriétaire de Tesla et SpaceX cumule déjà plus d'un million de vues. «Les gens commencent à vous voir comme un autre mec riche qui cherche désespérément l'attention», lâche la voix robotique dès les premières secondes. Les Anonymous lui reprochent également d'avoir «détruit des vies» en jouant avec les cryptomonnaies sur Twitter.

Si le porte-parole anonyme du groupe de hackers reconnaît qu'il est de la responsabilité de chacun d'investir avec parcimonie dans ces monnaies virtuelles en raison de leur côté volatile, ils estiment qu'Elon Musk montre un «profond mépris pour la classe ouvrière». La fin de la vidéo se conclut par une menace à peine voilée : «vous pensez peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, mais maintenant, vous avez trouvé votre égal».

Qui est derrière la menace ?

Difficile de savoir qui est véritablement derrière la vidéo, puisque l'un des comptes Twitter Anonymous les plus populaires assure qu'il n'est pas à l'origine de celle-ci. La chaîne Youtube qui a posté le message, bien que certifié authentique, n'a publié que 3 vidéos depuis sa création en décembre 2015. Anonymous Official, certifiée également et active depuis 2012 avec des dizaines de vidéos postées, n'a pas relayé cet appel contre Elon Musk. Comme l'explique le média américain Forbes, il est très difficile d'attribuer pour sûr ce message aux Anonymous.

Le milliardaire n'a en revanche pas eu l'air d'être trop inquiet par la menace. Depuis la parution de la vidéo, il a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux, dont certains à caractère humoristique, sans pour autant répondre directement aux Anonymous. Reste à savoir s'il continuera à parler aussi souvent des cryptomonnaies que par le passé.