La fille de Meghan et Harry est née, et elle s'appelle Lilibet Diana

Meghan Markle a accouché de la petite fille qu'elle attendait avec le prince Harry. Le couple lui a donné un prénom en hommage à la reine Elizabeth II, mais également à Lady Di.

En effet, la petite soeur d'Archie se prénomme Lilibet Diana. Elle est née le 4 juin, à 11H40 en Californie, où réside désormais l'ancien couple princier. Elle pesait 3,5 kilos à la naissance.

Dans un communiqué, Meghan et Harry assurent que la petite fille, comme sa mère, se portent bien. Toutes les deux se trouvent désormais chez elles, en famille. Le couple fait également part de sa «grande joie» face à cet heureux événement.

«Elle est plus que nous n'aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde. Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille», assurent les heureux parents.

Si les relations entre le couple et la famille royale ont été tendue ces derniers mois, cette dernière n'a pas attendu avant de féliciter Harry et Meghan. Le palais a en effet fait savoir que la reine et ses proches étaient «ravis» de la nouvelle.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, qui devrait s'appeler «Lili» au quotidien, et le deuxième enfant du couple, après Archie, né le 6 mai 2019. Elle se place à la huitième position dans l'ordre de succession au trône britannique.