Mexique : un gouffre géant d’origine inconnue inquiète la population

Un phénomène plutôt exceptionnel. Un trou géant, appelé «doline», est apparu sur un terrain agricole au Mexique. En effet, la terre s'est brusquement effondrée dans la ville de Santa María Zacatepec, située à 119 kilomètres de Mexico, le 29 mai dernuer.

Les propriétaires du champ ont confié avoir entendu le 29 mai au matin «un bruit de tonnerre» avant de découvrir un trou d’environ 5 mètres de diamètre.

Remplie d’eau, la cavité n’a cessé de s’étendre depuis. En effet, elle s’agrandit de plusieurs dizaines de mètres par jour, jusqu'à menacer leur ferme.

A HUGE SINKHOLE HAS APPEARED in a farm field in Santa María Zacatepec, Mexico, threatening to swallow a nearby house, it's nearly 200 feet diameter and over 65 feet deep.



