Moins de 100 malades admis en soins critiques, une première depuis le 23 septembre

Une bonne nouvelle sur le front de la pandémie. Entre le 30 mai et le 6 juin, 97 patients en moyenne ont été admis chaque jour en soins critiques dans les hôpitaux français. Un indicateur particulièrement encourageant.

En effet, il faut remonter au 23 septembre dernier pour voir ce chiffre pour la dernière fois en dessous de la barre des 100 malades sur sept jours glissants. Une nouvelle preuve de l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays alors que le déconfinement est entamé depuis le 19 mai dernier.

Tous les autres indicateurs observés de près depuis plus d'un an vont dans le même sens. En effet, les hospitalisations au global sont descendues à 421 par jour en moyenne, et 87 décès quotidiennement du 30 mai au 5 juin. Le creux observé entre la première et la deuxième vague n'est pas encore atteint, mais si l'amélioration se poursuit, cela pourrait se produire dans les semaines à venir.

L'une des explications tient notamment dans la vaccination qui se poursuit dans le pays. Au 5 juin, plus de 27 millions de Français ont reçu une première dose, soit 41,10% de la population. Pour rappel, il faudrait atteindre 60% de vaccination au moins pour s'approcher de l'immunité collective, d'après certains spécialistes. L'objectif affiché par les autorités est d'atteindre les 30 millions de premières doses avant le 15 juin prochain. Reste à savoir si le pari sera tenu.