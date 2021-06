Royaume-Uni : selon une association, des sans-abris ont été chassés de leur chambre d’hôtel pour installer les délégations du G7

Des centaines de sans-abris ont été délogés d’hôtels du comté des Cornouailles (Grande-Bretagne) afin d’accueillir des représentants du gouvernement et des agents de police dans le cadre du sommet du G7, à partir du 11 juin prochain.

«Nous avons des gens dans des hôtels à Camborne, Redruth, Truro, St Austell et Newquay et ils ont tous déménagé», a confié au Guardian Monique Collins, directrice de l’association Disc Newquay.

Selon l’ONG, la plupart des chambres d’hôtel ont été massivement réservées pour le G7. Plus de 4.000 chambres, réparties dans environ 200 établissements, dans le Devon et les Cornouailles, ont été réservées pour les forces de l’ordre.

Des centaines d’autres chambres ont été réservées par le gouvernement britannique. Ce dernier a toutefois précisé que les réservations ne concernaient que des chambres disponibles.

Le premier sommet du G7 depuis le début de la pandémie

Pour le conseil des Cornouailles, le G7 n’est pas responsable de la pénurie de logements temporaires. Elle est la conséquence de l’entame de la saison touristique. «C'est un problème saisonnier qui a été exacerbé par le nombre exceptionnel de personnes que nous soutenons en raison de la pandémie, a-t-il déclaré. Nous continuons à soutenir les personnes sans-abris et la grande majorité d’entre eux s'est immédiatement vu proposer un autre logement».

D’après le conseil, certaines des personnes ont toutefois choisi de ne pas accepter l’offre de relogement.

Le sommet représente la première rencontre en personne des dirigeants du G7 depuis qu'a éclaté la pandémie il y a un an et demi et la première participation du nouveau président américain Joe Biden, qui marque le retour des Etats-Unis vers le multilatéralisme après les années Trump.