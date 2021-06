Vacances en Algérie : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Vacances, visite à de la famille, travail... Les raisons de se rendre en Algérie cet été sont nombreuses. Pour autant, Alger comme Paris gardent des mesures de restrictions qui rendent les voyages entre les deux pays plutôt compliqués, et ce malgré les demandes importantes de la diaspora.

Quelles conditions d'entrée ?

À l'heure actuelle, un voyage en Algérie reste très compliqué. Les frontières ont été partiellement rouvertes ce 1er juin, mais seulement pour les vols de la compagnie Air Algérie. Cette dernière avait confirmé qu'elle allait assurer six vols par semaine depuis la France, l'Espagne, la Tunisie et la Turquie. Les liaisons maritimes restent également fermées.

Mais pour ceux qui obtiennent un vol, la situation reste compliquée. Un confinement de 5 jours dans un hôtel est obligatoire et aux frais du voyageur (à l'exception des étudiants et des personnes âgées à faibles revenus). Le coût total s'élève à 250 euros environ, alors que les Algériens bénéficient d'une baisse de tarif de 20%. Malgré cela, l'annonce a causé la colère des membres de la diaspora. De plus, les personnes de plus de 12 ans doivent fournir un test PCR négatif de moins de 36 heures à présenter à l'enregistrement.

Quelles restrictions sur place ?

En Algérie, de nombreuses restrictions sont toujours en place au nom de la lutte contre la crise sanitaire. Les débits de boissons sont ainsi fermés, tout comme les salles des fêtes pour éviter les rassemblements amicaux ou familiaux. Le masque doit quant à lui être porté dans les lieux publics ou les espaces qui accueillent du public. De plus, un couvre-feu est instauré dans 19 des 58 wilayas (préfectures) du pays entre minuit et 4h du matin. Les plages sont en revanche ouvertes.

Où en est la situation épidémique ?

En comparaison des voisins tunisiens et marocains, l'Algérie semble avoir été relativement épargnée par l'épidémie. Au 6 juin, le pays compte ainsi 3.510 décès pour 130.681 cas depuis le début de la pandémie de coronavirus d'après la Johns Hopkins University.

Côté vaccination, le pays semble en difficulté pour obtenir ses doses. Selon Jeune Afrique, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a assuré que Pfizer imposait des conditions pour la livraison des vaccins qui ne seront pas acceptées par le gouvernement. Reste à voir si une solution sera trouvée dans le futur.

Quelles obligations avant le retour en France ?

Pour le retour, la même règle s'applique à tous les voyageurs en provenance de l'étranger, y compris les Français. Tous doivent avoir un test PCR négatif de moins de 72 heures, même en cas de vaccin. L'Algérie ne faisant pas partie des pays classés «verts», les personnes ne pourront entrer qu'avec la preuve d'un motif impérieux.