DIRECT - Coronavirus : Moderna demande l'autorisation de son vaccin pour les adolescents dans l'UE et au Canada

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. A partir de mercredi 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h. Les restaurants et les bars vont pouvoir accueillir de nouveau des clients dans leurs salles. Enfin, les établissements sportifs couverts rouvriront également. Suivez l'évolution de la situation en direct.

14H42

Moderna a annoncé lundi avoir déposé des demandes d'autorisation pour son vaccin contre le Covid-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans au Canada et dans l'Union européenne. Les demandes ont été déposées auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de Santé Canada.

Le vaccin de Moderna n'y est pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus. Un premier vaccin, celui de l'alliance Pfizer/BioNTech, a été autorisé fin mai pour les adolescents dès 12 ans au sein des 27 pays de l'Union européenne. Le vaccin de Pfizer est également déjà autorisé pour cette tranche d'âge au Canada.

13H58

Malte n'a enregistré dimanche aucun nouveau cas de Covid-19 pour la première fois depuis le 25 juillet 2020, a annoncé lundi le ministère de la Santé à La Valette dans un communiqué.

Grâce à un programme de vaccination rapide, la petite île méditerranéenne ne compte que 72 cas de Covid-19. Sur une population d'environ un demi-million d'habitants, 328.168 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin, tandis que 235.133 personnes sont désormais totalement vaccinées, selon le ministère.

13H01

L'Europe demande «la réciprocité» aux Etats-Unis en matière d'accueil des touristes européens, concernant notamment la quarantaine, dans le cadre de l'allègement des restrictions liées au Covid-19, a indiqué lundi sur RTL le commissaire européen chargé du Marché intérieur, Thierry Breton.

Les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord dès le 19 mai pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires des vaccins contre le Covid autorisés au niveau européen. Les voyageurs doivent ainsi avoir été entièrement vaccinés depuis au moins 14 jours, avec les deux doses de Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca ou la dose unique de Johnson & Johnson.

11H32

Se refaire une santé avant l'été ou se distraire : salles de sport, casinos, parcs d'attraction et thalassos vont pouvoir rouvrir mercredi à la faveur d'une «forte» amélioration sur le front de l'épidémie de Covid-19 en France.

Le couvre-feu sera en outre repoussé de 21H00 à 23H00 et les bars et restaurants pourront désormais accueillir leurs convives à l'intérieur, plus uniquement en terrasse. A la grande joie des restaurants étoilés et gastronomiques qui n'en sont pas tous pourvus.

9h24

Les Japonais sont toujours divisés sur la perspective d'accueillir les Jeux olympiques à Tokyo cet été, mais ils sont désormais 50% à être en faveur de l'événement, alors que la crise sanitaire locale diminue, selon un sondage publié lundi. Selon ce sondage du quotidien nippon Yomiuri, 50% des personnes interrogées se sont dites favorables à la tenue des JO cet été comme prévu (23 juillet-8 août), et 48% ont souhaité au contraire qu'ils soient annulés. Le mois dernier, dans une étude d'opinion similaire du Yomiuri, seulement 39% des sondés s'étaient déclarés pour les JO cet été, et 59% contre. Le sondage publié lundi, réalisé par téléphone du 4 au 6 juin auprès de 1.070 personnes au Japon, intervient alors que le nombre de nouvelles infections au Covid-19 décroît progressivement dans le pays.