L’Espagne rouvre ses frontières et ses plages aux touristes vaccinés

Le gouvernement espagnol l’avait annoncé il y a quelques semaines : à partir de ce lundi 7 juin, les touristes vaccinés, quel que soit leur pays d’origine, peuvent entrer en Espagne et profiter des plages de la deuxième destination touristique du monde.

C’est une date clé pour les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, qui attendent les étrangers de pied ferme après une année catastrophique pour le tourisme.

Sont donc autorisés à rentrer sans présenter un test PCR négatif les touristes qui ont terminé leur vaccination depuis au moins 14 jours. Les vaccins autorisés sont ceux approuvés par l’Agence européenne du médicament ou par l’Organisation mondiale de la Santé, à savoir les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, et les deux vaccins chinois Sinopharm et Sinovac, précise le quotidien espagnol El País. Les touristes européens non-vaccinés pourront aussi désormais se contenter d’un test antigénique, moins onéreux, plutôt que d’un test PCR de moins de 72 heures. À partir de ce lundi, les bateaux de croisières sont de nouveau autorisés à accoster dans les ports espagnols.

L'Espagne considérée comme «À risque» par le Royaume-Uni

L’Espagne comptait surtout sur le retour des touristes britanniques, mais le Royaume-Uni a laissé l’Espagne dans sa liste des pays «à risque», ce qui oblige les Britanniques à présenter des tests négatifs et à observer une quarantaine d’au moins cinq jours à leur retour. De quoi les dissuader de se rendre en Espagne. Les touristes britanniques représentaient cependant 18 millions visiteurs sur les 83 millions venus en Espagne en 2019, soit plus de 20% de ses touristes. Depuis le 24 mai dernier, ils sont d’ailleurs accueillis à bras ouverts par l’Espagne pour les vacances, et n’ont plus besoin de passer des contrôles sanitaires ou de présenter un test PCR négatif à leur arrivée.

Avec la réouverture des frontières pour les touristes internationaux, le gouvernement de Pedro Sanchez espère attirer au total 45 millions de visiteurs cette année, contre les 83 millions de 2019, avant le début de la crise sanitaire. Au mois d'avril, les autorités espagnoles n'ont cependant comptabilisé que 1,8 million de touristes depuis le début de l'année.

L'Espagne espère donc que le gouvernement britannique revienne sur sa décision et place le pays dans sa «liste verte», mais Londres ne devrait réexaminer cette question que dans trois semaines.