DIRECT - Coronavirus : L'aspirine n'améliore pas la survie des malades hospitalisés, selon les conclusions d'un vaste essai

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. A partir de mercredi 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23h. Les restaurants et les bars vont pouvoir accueillir de nouveau des clients dans leurs salles. Enfin, les établissements sportifs couverts rouvriront également. Suivez l'évolution de la situation en direct.

18h53

L'aspirine n'améliore pas la survie des malades du Covid-19 hospitalisés, selon les conclusions d'un vaste essai clinique britannique. Les patients souffrant de Covid courent un risque accru de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, en particulier dans les poumons.

"Il a été fortement suggéré que la coagulation du sang pourrait être responsable de la détérioration de la fonction pulmonaire et de la mort chez les patients atteints de Covid sévère. L'aspirine est peu coûteuse et largement utilisée dans d'autres maladies pour réduire le risque de caillots sanguins. Il est donc décevant qu'elle n'ait pas eu d'impact majeur pour ces patients", commente mardi Martin Landray, un responsable de l'essai, dans un communiqué faisant état de ces résultats préliminaires.

17h31

Un certificat de vaccination ou, à défaut, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ sont obligatoires à partir de mercredi pour se rendre en Corse, a annoncé mardi la préfecture. Jusqu'à présent, seul un test PCR négatif de moins de 72 heures permettait d'arriver sur l'île de Beauté.

"Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et en particulier de l'augmentation de la couverture vaccinale", les personnes de plus de 11 ans souhaitant se rendre en Corse pourront choisir entre un certificat de vaccination et un test PCR ou antigénique. A cela s'ajoute une déclaration sur l'honneur qui doit être présentée à l'embarquement et qui précise les obligations des voyageurs.

15h51

Les contaminations au Covid-19 s'intensifient à Saint-Pétersbourg à quelques jours de l'accueil de matchs de l'Euro-2020, les autorités locales assurant qu'il s'agit d'un phénomène "cyclique" tout en mettant des lits supplémentaires à disposition.

"Les cas de Covid grimpent ces derniers temps", a confirmé mardi le Comité de la Santé de la deuxième ville de Russie. Alors qu'elles tournaient autour de 700 cas quotidiens il y a un mois, les contaminations dépassent facilement les 800 cas chaque jour ces deux dernières semaines, selon les chiffres officiels, avec un pic à 861 cas dimanche.

11H29

La Chine se prépare à vacciner les enfants dès l'âge de trois ans contre le coronavirus, a annoncé mardi un laboratoire pharmaceutique, ce qui devrait faire du pays le premier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants. Le géant asiatique, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a déjà administré près de 800 millions de doses, jusqu'à présent uniquement à des adultes âgés de 18 ans ou plus. Pékin, qui a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis mai 2020, espère vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ un milliard d'habitants.

11H27

Le Vietnam, longtemps montré comme modèle pour sa gestion de la pandémie, a lancé une campagne d'appel aux dons du public pour acheter des vaccins alors qu'il lutte pour contenir une vague de coronavirus.

Le pays communiste, qui compte près de 100 millions d'habitants, a vacciné à peine plus d'un million de ses citoyens et les autorités s'inquiètent d'une vague de contaminations en cours depuis plus d'un mois. Depuis la semaine dernière, les Vietnamiens ont reçu jusqu'à trois SMS les exhortant à contribuer à un fonds pour le vaccin anti Covid-19, tandis que les fonctionnaires ont été encouragés à donner une journée de salaire.

9h46

Le Brésil et ses 212 millions d'habitants devraient atteindre d'ici à la fin du mois les 500.000 morts de Covid-19, avec un des pires taux de mortalité au monde, à plus de 220 pour 100.000 habitants. Certains épidémiologistes craignent que la troisième vague soit encore plus meurtrière que les deux premières. Et contrairement aux pays européens, il n'y a pas de vraie accalmie entre les vagues: depuis la mi-mai, la courbe des décès s'est stabilisée sur un plateau très élevé, avec une moyenne autour de 2.000 morts quotidiennes. La courbe des contaminations, elle, a été en constante ascension ces dernières semaines, une conséquence directe de l'assouplissement des mesures de restriction touchant la population.

9h21

"il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin", a estimé mardi le Pr Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, qui s'attend aussi à "une reprise" de l'épidémie de Covid-19 "en septembre ou octobre", mais moins inquiétante grâce à la vaccination. "Je pense qu'il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Il faut être raisonnable, les gens qui sont à la campagne, qui vont être sur les plages, qui vont se balader, vont dire +bon, attendez les experts, arrêtez, on est capables de porter le masque là où il faut+", a déclaré le scientifique mardi sur RTL.