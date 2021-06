Etats-Unis : A Washington : pour un habitant vacciné, un joint offert

Aux Etats-Unis, tout est bon pour inciter à la vaccination contre le coronavirus. Depuis lundi 7 juin, l'Etat de Washington autorise ainsi les magasins de cannabis à offrir des joints gratuits aux habitants vaccinés.

Une fois vaccinés pour leur première ou seconde dose, les clients âgés de 21 ans ou plus se voient en effet offrir un joint pré-roulé par un détaillant situé près du lieu de vaccination.

L'opération, baptisée «Joints for Jabs» («des joints pour des piqûres», en français, NDLR), se poursuivra jusqu'au 12 juillet, a annoncé le Washington State Liquor and Cannabis Board, l'agence étatique en charge de l'alcool et du cannabis.

Alors que la campagne vaccinale connaît une baisse de cadence depuis la mi-avril, les États américains rivalisent d'initiatives pour inciter les citoyens à se faire vacciner.

Une bière ou un bon d'épargne

Tandis que le New Jersey offre une bière à tous les primo-vaccinés, l'Ohio organise un tirage au sort avec à la clé un jackpot d'un million de dollars. Le gouverneur de cet Etat a également annoncé faire gagner cinq bourses d'étude d'une durée de quatre ans. En Virginie-Occidentale, où la vaccination est ouverte aux adolescents, le gouverneur offre 100 dollars (environ 80 euros) en bons d'épargne aux 16-35 ans vaccinés.

Joe Biden lui-même a promis des partenariats avec des supermarchés pour garantir des promotions aux acheteurs venant se faire vacciner.

Au 7 juin 2021, 52% des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin et 42% sont entièrement vaccinés. L'objectif donné par le président est d'atteindre 70% des adultes vaccinés avec une première dose et 160 millions d'Américains entièrement vaccinés d'ici au 4 juillet pour la fête nationale.