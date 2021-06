Texas : Une mère de famille se fait passer pour sa fille de 13 ans durant une journée au collège

Une vidéo qui se veut dénonciatrice. Le 3 juin, Casey Garcia, une mère de 30 ans et habitante du Texas, a décidé de se rendre dans l'école de sa fille de 13 ans pour démontrer les failles de sécurité.

Pour y parvenir, elle s'est d'abord maquillée pour ressembler autant que possible à son enfant, et s'est habillée comme celle-ci. Avec son sac à dos et son masque contre le Covid-19, qui présentait l'intérêt de cacher son visage, elle s'est infiltrée dans l'établissement scolaire.

Dans la vidéo, on peut suivre Casey Garcia déambuler dans l'école ou encore prendre un repas à la cantine du collège. «J'étais là toute la journée, en face des professeurs», raconte-t-elle, visiblement agacée qu'un tel stratagème se montre aussi efficace. Il faudra attendre l'un des derniers cours de la journée pour qu'un enseignant se rende compte de la supercherie.

Mais tout ne s'est pas arrêté là pour la trentenaire. Alertée, la police d'El Paso l'a arrêtée et l'accuse de s'être introduite illégalement dans l'établissement en ayant falsifié des documents. D'après la chaîne de télévision locale CBS12, elle a été placée en détention avec une caution à hauteur de 7.908 dollars (6.500 euros environ). Elle n'a d'ailleurs pas hésité à filmer son arrestation et à la diffuser sur sa chaîne Youtube. Elle continue pour autant d'expliquer que sa seule intention était de mettre en avant le manque de sécurité pour éviter une nouvelle «fusillade de masse».