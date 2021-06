Joe Biden en opération séduction en Europe pour rassurer après Donald Trump

Fini les bras de fer ? Joe Biden est attendu ce 9 juin en Europe pour une visite d'une semaine à l'occasion notamment du G7 organisé au Royaume-Uni. Près de six mois après son arrivée au pouvoir, le président américain continue de vouloir rassurer ses alliés et faire oublier les quatre années de mandat de Donald Trump.

Mais le timing n'est pas forcément rêvé pour le démocrate. En effet, le 30 mai dernier, la télévision danoise révélait qu'en 2014, alors que Joe Biden était vice-président, les Etats-Unis ont espionné des dirigeants européens par l'intermédiaire du Danemark. Le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui avait révélé comment Washington récoltait des données sur internet en 2013, a assuré sur les réseaux sociaux que le président actuel était «profondément impliqué» dans cette affaire d'écoute. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont d'ailleurs rapidement demandé des explications, assurant que la situation n'était «pas acceptable».

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.





There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021