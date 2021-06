Attaque islamophobe au Canada : ce que l'on sait du suspect

Une première comparution attendue. L'homme suspecté d'avoir volontairement tué quatre membres d'une famille musulmane au Canada, doit être présenté à un juge ce jeudi 10 juin.

Deux jours plus tôt, le Premier ministre du pays, Justin Trudeau, a dénoncé une «attaque terroriste» à caractère raciste.

Alors que l'enquête se poursuit, le profil du suspect se dessine peu à peu.

L'homme en question, arrêté peu après l'acte pour lequel il est suspecté, se nomme Nathaniel Veltman. Agé de 20 ans, il était inconnu des services de police. Lors de son interpellation, dans un centre commercial de London, ville au sud du Canada où ont été fauchés les quatre membres de la famille, celui-ci portait une veste pare-balles d'après les forces de l'ordre. Il n'a cependant pas résisté à son arrestation.

Peu d'informations circulaient mercredi soir sur le jeune homme. Après avoir enquêté, le réseau de télévision canadien CTV News assure n'avoir pu identifier qu'une seule photographie de lui, datant de 2016 lorsqu'il participait à une course à pied organisée au Canada pendant son adolescence.

CTV News has obtained a photo showing the suspect in Sunday's hate-motivated attack on a Muslim family in London. The suspect is charged with four counts of first-degree murder and one count of attempted murder. https://t.co/xi9yu2Yw94 pic.twitter.com/YLQ0tgs0bj

