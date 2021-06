Atteint de la maladie d'Alzheimer, il tombe amoureux de sa femme une deuxième fois et l'épouse

L'amour n'a aucune frontière, qu'elle soit physique ou mentale. La preuve, un couple du Connecticut (Etats-Unis) a pu se dire «oui» une deuxième fois lors d'une cérémonie de mariage émouvante dont le marié, atteint d'Alzheimer, ne se souviendra peut-être jamais, mais certainement pas sa bien-aimée.

S'il a du mal à se souvenir du prénom de sa femme, Lisa, et que la maladie a effacé bon nombre de souvenirs communs, Peter Marshall, 56 ans, reste en revanche amoureux comme au premier jour.

Le couple est marié depuis une douzaine d'années. Une relation forte malheureusement bousculée par la maladie d'Alzheimer dont Peter a été atteint à un stade précoce.

En décembre dernier, Peter a eu un moment de lucidité. Lisa et lui regardaient un mariage à la télévision, quand il a dit : «Faisons-le».

Sur le moment, Lisa ne savait pas quoi répondre. «J'ai dit : "faire quoi ?"», a-t-elle raconté aux médias américains, parmi lesquels NBC News. Et de poursuivre : «Peter a ensuite pointé la télé, et je lui ai demandé : "tu veux qu'on se marie ?", et Peter a dit oui son grand et beau sourire barrant son visage».

«Je suis juste sa personne préférée»

Pour autant, les choses ne sont pas si simples mais Lisa résume la situation ainsi : «Il ne sait pas que je suis sa femme. Je suis juste sa personne préférée».

Mais l'amour que Peter lui porte est si fort qu'elle s'estime aussi être la fille la plus chanceuse du monde. «Je peux même me marier deux fois», a-t-elle dit très émue.

Sa fille, qui est organisatrice de mariages et d'événements, a alors fait passer le mot autour d'elle. Emus, d'innombrables fournisseurs ont offert leurs services gratuitement.

«C'était tellement parfait. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur jour. C'était tellement magique», a-t-elle assuré.

La maladie de Peter progresse certes rapidement, à tel point qu'il ne se souvient déjà plus vraiment de la cérémonie de renouvellement des vœux, alors qu'elle remonte à seulement quelques mois à peine.

En revanche, il se souvient qu'il a une femme qui l'aime éperdument. Lors du mariage, il s'était d'ailleurs penché sur Lisa pour lui dire tout simplement : «Merci d'être toujours là».