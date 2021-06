DIRECT - Coronavirus : le niveau de vaccination en Europe est «loin d'être suffisant» pour éviter une résurgence

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Depuis hier, le couvre-feu est décalé à 23 h et les restaurants et les bars accueillent de nouveau des clients dans leurs salles. Suivez l'évolution de la situation en direct.

12h02

Le niveau de vaccination en Europe est insuffisant pour éviter une résurgence de la pandémie, met en garde la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant également à éviter "l'erreur" de la remontée des cas lors de l'été 2020.

"La couverture vaccinale est loin d'être suffisante pour protéger la région d'une résurgence", a prévenu le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne. "Le chemin à parcourir pour atteindre une couverture d'au moins 80% de la population adulte est encore considérable", a-t-il souligné, en appelant à maintenir les mesures d'hygiène et de distanciation et à éviter les voyages à l'étranger.

11H48

L'Iran franchit le seuil des 3 millions de contaminations au Covid-19.

9h33

L'Inde a enregistré plus de 6.000 décès dus au Covid-19 après qu'une spectaculaire révision à la hausse du décompte de l'État du Bihar (nord-est) a été reportée sur les dernières 24 heures, alimentant les soupçons d'un bilan global bien plus lourd. Selon les chiffres du ministère indien de la Santé, 6.148 personnes sont décédées au cours des dernière 24 heures, portant le nombre total de décès à près de 360.000, soit le troisième plus élevé au monde. La veille, le pays avait recensé 2.219 décès et 92.596 contaminations en 24 heures.

8h02

Le groupe d'assurance Axa a annoncé jeudi qu'il allait débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros à destination de 15.000 de ses clients restaurateurs, afin d'éponger une partie de leurs pertes dues au Covid-19. "On veut accompagner nos clients restaurateurs dans cette réouverture, il est important de mettre derrière nous cette difficulté, le flou judiciaire qu'on a vécu dans le dossier des restaurateurs. Cette solution n'est pas une indemnisation, c'est une transaction", a précisé sur Europe 1 Thomas Buberl, directeur général du groupe Axa

6h43

Le président Joe Biden doit annoncer jeudi le don par les Etats-Unis de 500 millions de vaccins aux pays pauvres, un geste fort destiné à démontrer l'engagement de son pays dans la lutte mondiale contre le coronavirus. M. Biden, arrivé mercredi soir au Royaume-Uni, étape initiale de son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir, avait dit avant de partir qu'il s'apprêtait à dévoiler une stratégie vaccinale mondiale. Il "s'exprimera sur ce sujet demain (jeudi) et pourra parler des mesures supplémentaires que les Etats-Unis prennent pour aider à donner plus de doses aux pays pauvres", a déclaré à bord d'Air Force One le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.