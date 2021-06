Floride : un bébé et sa grand-mère tués dans un supermarché

Une nouvelle fusillade a éclaté en plein jour, dans un supermarché de Floride. Un enfant d'1 an et demi et sa grand-mère ont été tués par le tireur.

Ce dernier a ensuite retourné l’arme contre lui et s’est donné la mort. A leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre n’ont pu que constater le décès de ces trois personnes.

Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a identifié l’auteur de la fusillade comme étant Timothy J. Wall, rapporte le Palm Beach Post. Il s’agit d’un homme de 55 ans, qui selon les premiers éléments de l’enquête, n’avait pas de liens avec les victimes.

Les investigations se poursuivent afin de trouver notamment les motifs qui ont poussé l’homme à commettre un tel acte.

Ce nouveau drame s’inscrit dans une série de fusillades qui ont frappé la Floride depuis plusieurs jours. Dernier exemple en date, dimanche dernier, une tuerie lors d’une soirée de remise de diplômes a fait trois morts et cinq blessés à Miami.

Plus globalement, depuis le début de l’année, les Etats-Unis ont comptabilisé 260 décès lors de fusillades de masse. Face à ce fléau, le président Joe Biden a décidé de s’attaquer au problème de la circulation des armes. En février dernier, il demandait au Congrès de promulguer «des réformes de bon sens». Le président américain prône notamment la vérification systématique des antécédents des acheteurs «pour toutes les ventes» ainsi que l’interdiction des ventes de fusils d’assaut et des chargeurs à haute capacité.