La production mondiale de plastique a reculé en 2020, une première depuis 2008

La production annuelle mondiale de plastique a reculé en 2020 de 0,3%, a annoncé PlasticsEurope, l'association européenne des producteurs de plastique. Une baisse rarement observée dans l'histoire récente, fortement liée au contexte sanitaire.

Le recul de la production de plastique par rapport à 2019 s'élève à 5,1% en Europe et 11% en France, selon les chiffres de PlasticsEurope. Dans notre pays, la consommation globale de plastique vierge a chuté de 7,5% en 2020, une baisse plus accentuée que celle observée en Europe (-4,7%) et en Allemagne (-6,5%).

Ces chiffres sont un «marqueur significatif de l'impact de la crise du Covid-19 sur l'économie mondiale», a indiqué PlasticsEurope à l'Agence France-Presse (AFP).

L'industrie automobile est l'un des secteurs les plus consommateurs avec l'emballage et le bâtiment. Particulièrement ralenti par la crise sanitaire, il a connu une baisse de 18,1% de sa consommation de plastique en Europe et de 28% en France.

La Chine continue d'augmenter sa production de plastique

Sur la totalité de la planète, 367 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2020 contre 368 en 2019. Même si la baisse est minime, il ne s'agit que de la troisième baisse mondiale depuis l'après-guerre, après celle intervenue en 1973 au moment du premier choc pétrolier, et celle de 2008, lors de la crise financière des subprimes.

Le ralentissement a cependant été atténué par la poursuite de la croissance de la production en Chine qui a connu une hausse de 1% en 2020. Le pays fournit aujourd'hui un tiers du plastique mondial contre un quart en 2010. A l'inverse, l'Europe ne produit plus que 15% du plastique mondial contre 21% en 2010. L'Amérique du Nord, elle, stagne autour de 19%.