Covid-19 : Boris Johnson inquiet par la propagation du variant Delta

L’heure est à la précaution au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré ce samedi que la propagation du variant Delta du coronavirus était « très préoccupante ».

Au micro de Sky News, Boris Johnson s’est inquiété de l’évolution du variant indien dans son pays. «Il est clair que le variant indien est plus transmissible et que les cas et les niveaux d'hospitalisation augmentent », a-t-il déclaré.

Puis d'ajouter : « Nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une surmortalité. Mais il s’agit clairement d’une question préoccupante ».

La dernière levée des mesures menacée

La levée des dernières mesures (limite sur les rassemblements et mariages, service au bar, ouverture des discothèques...), initialement prévue le 21 juin, est menacée par la récente hausse des contaminations, qui dépassent désormais les 7.000 nouveaux cas par jour.

Moins optimiste qu'au début du mois sur cette levée totale au 21 juin, le Premier ministre a cependant affirmé qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment, demandant d'attendre l'annonce officielle prévue lundi.

Un report catastrophique pour l'économie

La presse britannique évoque pour l'instant un possible report de quatre semaines pour la levée totale des restrictions, ce qui inquiète certaines entreprises. « De nombreux pubs, restaurants et autres établissements sont à bout de souffle », a affirmé dans un communiqué Mark Littlewood, directeur du groupe de réflexion néolibéral Institute of Economic Affairs (IEA), jugeant qu'un report « pourrait porter le coup de grâce à un secteur qui comptait sur l'été pour récupérer ses pertes ».

Ce report pourrait entraîner des pertes pour l’économie d’un milliard de livres (1,17 milliard d’euros) par semaine.