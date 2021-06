Elizabeth II : pour couper un gâteau, la reine utilise… une épée

Ce vendredi 11 juin, la reine Elizabeth II a reçu les dirigeants du G7 sur le comté de Cornouailles. Alors entourée des épouses de son fils et de son petit-fils, Camilla Parker Bowles et Kate Middleton, la reine a amusé les convives en découpant un gâteau à l’aide d’une épée.

La vidéo a très rapidement fait le tour de la planète. Il faut dire que la séquence est assez amusante et totalement imprévue. En effet, lors d’une cérémonie en marge du sommet du G7, la reine a eu l’honneur de découper la première part d’un énorme gâteau.

Mais pour s’y prendre, la monarque de 95 ans a préféré s’équiper d’un outil bien plus tranchant qu’un simple couteau. En effet, comme l’explique The Guardian sur Instagram, la mère de Charles a insisté pour découper l’énorme pâtisserie avec une épée de cérémonie.

Une amusante persévérance

Comme on peut le voir sur les images, Elisabeth II contourne le gâteau avant de se positionner face à lui. Et alors qu’elle tente de chercher une posture et un appui confortable pour procéder à la découpe, dans un léger sourire, elle préfère avertir qu’elle «ne pense pas que cela va fonctionner».

Et tandis que Kate et Camilla l’assistent sous un regard pas très rassuré, cette dernière tente de la conseiller d’utiliser ses deux mains. Mais loin d’être découragée la reine poursuit son action.

C’est alors qu’on entend l’un des membres du personnel, qui se tient non loin, lui souffler qu’il «y a un couteau si elle souhaite». À cela, la reine rétorque : «je sais qu’il y en a un ! Mais c’est quelque chose de plus inhabituel».

Une répartie qui n’a pas manqué de faire éclater de rire tous les spectateurs. D’humeur taquine, la Reine Elizabeth avait déjà fait rire les dirigeants du G7 lors de la prise de la photo officielle réunissant les chefs des différents pays invités.