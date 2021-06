DIRECT - Coronavirus : la décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuit

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20H23

Les chiffres des hospitalisations et des malades du Covid-19 soignés en réanimation ont poursuivi leur baisse dimanche, à des niveaux au plus bas depuis l'automne, selon les données de Santé Publique France.

La France comptait 12.480 personnes hospitalisées à cause du Covid-19, un chiffre au plus bas depuis la mi-octobre.

La décrue du nombre de patients traités en soins critiques, pour les formes les plus graves, se poursuivait aussi, avec 2.106 malades, un plus bas depuis le 19 octobre dernier.

Même scénario pour le nombre quotidien de nouvelles admissions dans ces services, avec seulement 26 malades.

Un chiffre traditionnellement peu élevé le dimanche, mais pour lequel il faut remonter au 20 septembre dernier (24 patients en services de réanimations) pour en retrouver un aussi bas. Le pays se trouvait alors au tout début de la deuxième vague de l'épidémie.

18h49

L'Afrique du Sud, à la traîne dans la vaccination et qui vient d'entrer dans une troisième vague de pandémie de Covid-19, a annoncé dimanche retirer deux millions de vaccins Johnson & Johnson (J&J), en raison d'«un problème de non conformité» lors de sa fabrication aux Etats-Unis. L'agence sud-africaine du médicament (Sahpra) a indiqué dans un communiqué avoir «pris la décision de ne pas distribuer les vaccins produits à partir de lots de composants médicamenteux non appropriés».

«Nous avions placé beaucoup d'espoir sur J&J dans notre plan de vaccination car c'est un vaccin à dose unique», a reconnu le président Cyril Ramaphosa depuis le sommet du G7 en Angleterre, lors d'une conférence de presse.

Les autorités américaines ont annoncé vendredi que «plusieurs lots», soit plusieurs millions de doses, fabriqués à Baltimore aux Etats-Unis et dont la production avait dû être stoppée il y a plusieurs semaines, devront être jetés. Des tests avaient révélé que des composants du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à la formule de J&J.

La ministre de la Santé sud-africaine, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, avait précisé samedi que les deux lots concernés représentent «2 millions de doses» et sont actuellement stockés dans un laboratoire de haute technologie à Port Elizabeth (Sud).

Le géant sud-africain de la pharmacie, Aspen, importe les composants du vaccin J&J sur ce site et les conditionne sur place.

15h14

Le G7 a convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans l'espoir d'éradiquer la pandémie, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique à l'issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés en Angleterre.

«J'ai demandé à mes homologues d'aider à préparer et à fournir les doses nécessaires pour vacciner le monde d'ici la fin de 2022», a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. «Les dirigeants se sont engagés pour plus d'un milliard de doses» en les finançant ou via le dispositif de partage Covax, a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron détaille les engagements du G7 sur la vaccination mondiale : «L’objectif est de vacciner au moins 60% de la population mondiale d’ici l’année prochaine (…) La France partagera 60 millions de doses d’ici la fin de l’année» #120minutesinfo pic.twitter.com/1TU78s5byQ — CNEWS (@CNEWS) June 13, 2021

12h07

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a rappelé dimanche à l'intention des jeunes que «le virus est toujours là», tout en disant comprendre leur «envie de faire la fête», après deux soirées géantes aux Invalides à Paris, interrompues par les forces de l'ordre.

«La situation s'améliore, la vaccination avance, (...), mais le virus est toujours là, la pandémie existe encore, donc il y a besoin de respecter les mesures sanitaires» a expliqué Mme Schiappa sur Europe 1, en soulignant «qu'il reste encore 12.000 personnes en ce moment qui sont hospitalisées parce qu'elles souffrent de formes graves de Covid-19».

«Je comprends et je partage évidemment l'envie de ces jeunes et ces personnes de se retrouver et de faire la fête», a-t-elle glissé auparavant. «Je vois à quel point la jeunesse a fait des sacrifices.»

Selon elle, l'évacuation de l'esplanade des Invalides par la police samedi soir «a pris du temps parce que l'idée était justement de faire le moins possible usage de la force en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement».