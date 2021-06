DIRECT - Coronavirus : le G7 s'engage à distribuer plus d'un milliard de vaccins, dont 60 millions fournis par la France

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h14

Le G7 a convenu de distribuer plus d'un milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022 dans l'espoir d'éradiquer la pandémie, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique à l'issue du sommet des dirigeants des pays industrialisés en Angleterre.

«J'ai demandé à mes homologues d'aider à préparer et à fournir les doses nécessaires pour vacciner le monde d'ici la fin de 2022», a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse. «Les dirigeants se sont engagés pour plus d'un milliard de doses» en les finançant ou via le dispositif de partage Covax, a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron détaille les engagements du G7 sur la vaccination mondiale : «L’objectif est de vacciner au moins 60% de la population mondiale d’ici l’année prochaine (…) La France partagera 60 millions de doses d’ici la fin de l’année» #120minutesinfo pic.twitter.com/1TU78s5byQ — CNEWS (@CNEWS) June 13, 2021

12h07

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a rappelé dimanche à l'intention des jeunes que «le virus est toujours là», tout en disant comprendre leur «envie de faire la fête», après deux soirées géantes aux Invalides à Paris, interrompues par les forces de l'ordre.

«La situation s'améliore, la vaccination avance, (...), mais le virus est toujours là, la pandémie existe encore, donc il y a besoin de respecter les mesures sanitaires» a expliqué Mme Schiappa sur Europe 1, en soulignant «qu'il reste encore 12.000 personnes en ce moment qui sont hospitalisées parce qu'elles souffrent de formes graves de Covid-19».

«Je comprends et je partage évidemment l'envie de ces jeunes et ces personnes de se retrouver et de faire la fête», a-t-elle glissé auparavant. «Je vois à quel point la jeunesse a fait des sacrifices.»

Selon elle, l'évacuation de l'esplanade des Invalides par la police samedi soir «a pris du temps parce que l'idée était justement de faire le moins possible usage de la force en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement».