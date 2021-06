Une place pour accompagner Jeff Bezos dans l’espace vendue 28 millions de dollars aux enchères

Les enchères ont duré moins d'une dizaine de minutes et pourtant la mise a atteint des sommets. Ce samedi 12 juin, une place pour accompagner Jeff Bezos, patron d'Amazon, dans le premier vol de tourisme spatial, le 20 juillet prochain, a été adjugée pour 28 millions de dollars.

La première phase de cette vente aux enchères s'est déroulée au mois de mai. Ainsi, ce samedi, le prix de départ de ce siège pour l'espace était de 4,8 millions de dollars. Une vingtaine de participants étaient mobilisés, au téléphone et représentés par les salariés de la maison de vente RR Auction.

The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJR pic.twitter.com/IlGbgOFmhx

