Covid-19 : Philips rappelle des ventilateurs à oxygène susceptibles de provoquer des maladies

Philips a lancé un rappel de certains de ses appareils de ventilation mécanique, de pression positive à deux niveaux (PPB) et de pression positive continue (PPC).

Après avoir fait des tests, et malgré un faible taux de plaintes (0,03 % en 2020), Philips a déterminé que le composant de mousse d'insonorisation en polyuréthane à base de polyester (PE-PUR) de ces appareils présenterait en effet des risques potentiels pour la santé des utilisateurs. Une décision d'autant plus importante que la division Connected Care de la marque fournit les équipements nécessaires pour traiter les patients atteints du Covid-19, tels que des appareils respiratoires.

Une mousse qui pourrait se dégrader

Les risques comprennent la dégradation de la mousse PE-PUR en particules qui peuvent pénétrer dans le circuit d'air de l'appareil et être ingérées ou inhalées par l'utilisateur, ainsi que le dégagement gazeux de certains produits chimiques.

La mousse antibruit utilisée dans certains de ses appareils de sommeil et de soins respiratoires pourrait se dégrader lorsqu'elle est mal nettoyée ou lorsqu'elle est utilisée dans des conditions chaudes et humides.

«Nous travaillons dur pour trouver une solution»

«En consultation avec les organismes de réglementation concernés et en étroite collaboration avec nos clients et partenaires, nous travaillons dur pour trouver une solution, qui comprend le déploiement des instructions d'utilisation mises à jour et un programme complet de réparation et de remplacement des appareils concernés», a déclaré Frans van Houten, DG de Royal Philips.

«Nous avons constaté un taux d'incidents très faible», a déclaré le directeur. «Mais par précaution, nous pensons que nous devons prendre des mesures et réparer les machines affectées et changer ce composant.»